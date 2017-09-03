Российские самбисты завоевали четыре золотые медали на Кубке президента FIAS

ТАСС, 3 сентября. Россияне одержали четыре победы на Кубке президента Международной федерации самбо (FIAS), который проходил в южнокорейском Тонхэ.

В весовой категории до 90 кг победу одержал Антон Суровцев, третье место занял Василий Пашук. В весе до 82 кг серебро у Данилы Портнягина, в весе до 57 кг бронза у Сергея Федорова.

У женщин в весовой категории до 56 кг победила Юлия Вицина, серебро завоевала Анастасия Терехова, бронзу - Анастасия Андриевская. Победительницей в весе до 64 кг стала Дарья Вереденко, второе место заняла Екатерина Хегай. В весе до 60 кг бронза у Юлии Литвинцевой.

В боевом самбо Николай Ковтун победил в весе до 68 кг. Серебряным призером стал Алексей Хабаров (до 82 кг). Бронза у Николая Ванюханова (до 82 кг) и Дениса Войтова (до 57 кг).

В соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов из 12 стран.