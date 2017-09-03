Футболист Рауш заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России еще раз

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ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Константин Рауш с радостью сыграл бы за национальную команду еще раз в будущем. Об этом он рассказал журналистам.
В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское "Динамо". Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
"На этом сборе познакомился с ребятами, много общались, мне и по русски стало разговаривать легче. В общем, я бы с удовольствием приехал в сборную еще раз", - сказал Рауш.
"Очень рад, что тренер пригласил меня на матч с "Динамо". Считаю, что мы вели игру, нормально выглядели, сопернику было тяжеловато. На тренировках всегда стараюсь играть первым касанием, а сегодня удалась голевая передача, и я почти всегда находил партнера в центральной зоне, наши футболисты хорошо двигались", - отметил защитник.