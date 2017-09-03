Женская сборная России вышла в финал юношеского Кубка Европы по баскетболу 3х3

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ТАСС, 3 сентября. Баскетболистки сборной России по баскетболу в формате 3х3 вышли в финал Кубка Европы среди юношеских команд (игроки не старше 18 лет). Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.
В полуфинальном матче россиянки одержали победу над командой Польши со счетом 14:12.
В финальном матче российская команда встретится с действующим обладателем Кубка Европы - сборной Венгрии, которая в полуфинале обыграла команду Нидерландов (14:9). Встреча состоится в воскресенье.
Юношеский Кубок Европы по баскетболу 3х3 проходит с 1 по 3 сентября.