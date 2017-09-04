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Тулякам бесплатно раздали 16 тыс. билетов на матч молодежных сборных России и Гибралтара

Спорт
4 сентября, 13:22 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 4, сентября. /ТАСС

По словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, билеты на матч Россия - Гибралтар распространяются активно

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ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Более 16 тысяч билетов бесплатно раздали на матч молодежных сборных России и Гибралтара, который пройдет на Центральном стадионе города Тулы в рамках отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"РФС подготовил 18 тысяч бесплатных билетов, на данный момент порядка 16 тысяч пригласительных уже розданы тулякам. В одни руки можно получить не более трех пригласительных", - сказали в РФС.

По словам председателя комитета по спорту Тульской области Дмитрия Яковлева, билеты на матч Россия - Гибралтар распространяются активно, Центральный стадион Тулы рассчитан на 20400 мест. "Вопрос в том, сколько зрителей реально придет на матч, это спрогнозировать невозможно. Многое зависит от погоды. Надеюсь, она не подведет", - отметил Яковлев.

Матч состоится 5 сентября в 19:00 мск на Центральном стадионе Тулы.

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