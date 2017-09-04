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Зобнин, Роша и Нимели вошли в заявку "Спартака" на Лигу чемпионов

Спорт
4 сентября, 16:56 UTC+3 ТАСС

В первом матче группового этапа "Спартак" сыграет со словенским "Марибором" в гостях 13 сентября

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ТАСС, 4 сентября. Полузащитник Роман Зобнин, а также нападающие Педро Роша и Сильванус Нимели включены в заявку российского футбольного клуба "Спартак" на групповой этап Лиги чемпионов. Состав московской команды опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В заявку также вошли: вратари Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко; защитники: Марко Петкович, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко; полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес, Фернандо, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Артем Самсонов, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Солтмурад Бакаев; нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

Зобнин не выступает с июня, когда получил травму в товарищеском матче Венгрия - Россия (0:3). Бразильский полузащитник Педро Роша подписал контракт со "Спартаком" 31 августа и присоединился к клубу в понедельник. Либерийский нападающий Нимели перешел в "Спартак" в феврале, за основной состав не провел ни одной встречи.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" сыграет со словенским "Марибором" в гостях 13 сентября. На групповом этапе "Спартак" также сыграет с английским "Ливерпулем" и испанской "Севильей".

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