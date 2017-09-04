СКА разгромил "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 4 сентября. Санкт-петербургский СКА крупно победил московский "Спартак" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе СКА отличились Патрик Херсли (8-я минута), Виктор Тихонов (20), Илья Ковальчук (28, 39), Динар Хайфизуллин (60).
СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав 8 очков.
В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским "Динамо", "Спартак" примет хельсинкский "Йокерит".
В других матчах московское "Динамо" победило нижегородское "Торпедо" (4:2), череповецкая "Северсталь" - минское "Динамо" (2:1). Ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (2:1).