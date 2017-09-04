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СКА разгромил "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
4 сентября, 21:52 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 4 сентября. Санкт-петербургский СКА крупно победил московский "Спартак" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе СКА отличились Патрик Херсли (8-я минута), Виктор Тихонов (20), Илья Ковальчук (28, 39), Динар Хайфизуллин (60).

СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. "Спартак" занимает шестое место, набрав 8 очков.

В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским "Динамо", "Спартак" примет хельсинкский "Йокерит".

В других матчах московское "Динамо" победило нижегородское "Торпедо" (4:2), череповецкая "Северсталь" - минское "Динамо" (2:1). Ярославский "Локомотив" обыграл рижское "Динамо" (2:1).

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