Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разряде

ТАСС, 4 сентября. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли словачке Андреа Клепач и испанке Марии- Хосе Мартинес-Санчес в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская пара была "посеяна" на турнире под первым номером, Клепач и Мартинес-Санчес - под 14-м. В четвертьфинале они встретятся с чешской парой Люция Градецка/Катерина Синякова (30).

Открытый чемпионат США, четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема, продлится до 10 сентября.