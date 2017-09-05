Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 5 сентября. Сборная Германии по футболу победила команду Норвегии со счетом 6:0 в домашнем матче группы B отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Мячи забили Месут Озил (10-я минута), Юлиан Дракслер (17), Тимо Вернер (21, 40), Леон Горецка (50), Марио Гомес (79).
В других матчах группы сборная Северной Ирландии победила команду Чехии (2:0), сборная Азербайджана - команду Сан-Марино (5:1). В турнирной таблице лидирует сборная Германии (24 очка), следом идут команды Северной Ирландии (19), Азербайджана (10), Чехии (9), Норвегии (7), Сан-Марино (0).
В группе E поляки победили сборную Казахстана (3:0), датчане - армян (4:1), черногорцы - румын (1:0). В турнирной таблице лидирует сборная Польши (19), далее идут сборные Дании (16), Черногории (16), Румынии (9), Армении (6), Казахстана (2).
В группе F англичане победили словаков (2:1), словенцы - литовцев (4:0), шотландцы - сборную Мальты (2:0). В турнирной таблице лидируют англичане (20), следом идут сборные Словакии (15), Словении (14), Шотландии (14), Литвы (5), Мальты (0).
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.