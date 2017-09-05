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Судья Сухой назначен на матч девятого тура РФПЛ "Динамо" - "Зенит"

Спорт
5 сентября, 11:06 UTC+3 ТАСС

"Динамо" примет "Зенит" на стадионе "Арена-Химки" 10 сентября в 14:00 мск

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ТАСС, 5 сентября. Судья из Люберец Алексей Сухой назначен главным арбитром на матч девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московским "Динамо" и санкт-петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Сухого назначены Арам Петросян из Бронниц и Дмитрий Колосков из Уфы. "Динамо" примет "Зенит" на стадионе "Арена-Химки" 10 сентября в 14:00 мск.

Матч пермского "Амкара" и московского ЦСКА рассудит арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, "Тосно" и махачкалинского "Анжи" - москвич Алексей Еськов, "Ростова" и тульского "Арсенала" - Алексей Николаев из Москвы, московского "Спартака" и казанского "Рубина" - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, "Уфы" и "Краснодара" - москвич Сергей Карасев, грозненского "Ахмата" и столичного "Локомотива" - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, екатеринбургского "Урала" и "СКА-Хабаровска" - арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Матчи девятого тура РФПЛ пройдут с 8 по 11 сентября.

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