Сироткин проведет бой против никарагуанского боксера Майорги в Нижнем Новгороде 3 ноября

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ТАСС, 5 сентября. Российский боксер Андрей Сироткин проведет бой против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях никарагуанца Рикардо Майорги 3 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал Boxingscene.
43-летний Майорга вернулся в профессиональный бокс в апреле 2017 года, нокаутировав в третьем раунде мексиканца Хаудиэля Сепеду. Предстоящий поединок с Сироткиным станет для него вторым после возвращения.
"Прозвище Сироткина - Бык, а я Матадор, я знаю, что делать. Мы собираемся зарезать бычка. Я собираюсь нокаутировать его, я собираюсь избить его", - сказал Майорга.
32-летний Сироткин, выступающий в весовой категории до 76,2 кг, является непобежденным боксером. В его активе 13 побед, из которых три - нокаутом. Майорга в своей карьере встречался с такими боксерами, как Феликс Тринидад, Оскар де ла Хойя, Шейн Мосли и Мигель Котто. На его счету 43 поединка на профессиональном ринге - 32 победы (26 нокаутом), девять поражений, одна ничья и результат одного боя аннулирован.
Также на турнире в Нижнем Новгороде будет боксировать россиянин Федор Чудинов. Его соперник на данный момент не определен.