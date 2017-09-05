Матч 18-го тура РФПЛ "Спартак" - "Зенит" перенесен на 27 ноября

ТАСС, 5 сентября. Матч 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между столичным "Спартаком" и санкт- петербургским "Зенитом", который пройдет в Москве, перенесен с 26 ноября на 27 ноября. Об этом сообщает пресс- служба лиги.

Изначально встреча должна была пройти в воскресенье 26 ноября в 17:00 мск. Перенесенный матч будет сыгран в понедельник в 19:30 мск.

21 ноября "Спартак" на своем поле примет словенский "Марибор" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Зенит" 23 ноября дома сыграет с македонским "Вардаром" в групповом этапе Лиги Европы.

Также были перенесены два матча 10-го тура. Встречу между "Тосно" и "Спартаком" перенесли с 16 сентября (14:00) на 17 сентября (13:00). Также игра между "СКА-Хабаровском" и грозненским "Ахматом" пройдет 17 сентября (11:00), тогда как изначально матч должен был быть сыгран днем ранее (11:30).