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Полиция обыскала дом главы НОК Бразилии в ходе дела о подкупе голосов членов МОК

Спорт
5 сентября, 13:29 UTC+3 ТАСС

Следователи нашли доказательства непосредственной причастности Карлоса Артура Нузмана к подкупу голосов

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ТАСС, 5 сентября. Полиция Рио-де-Жанейро провела обыски в доме главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана в ходе расследования дела по подкупу голосов на выборах столицы Игр 2016 года. Об этом сообщает телеканал Globo.

Следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу голосов членов Международного олимпийского турнира. Согласно данным издания, президент НОК даст показания позднее вторник.

Суд Бразилии также выписал ордеры на арест двух соучастников подкупа голосов - бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.

Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене.

В финальном, третьем раунде Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 Мадрид, который набрал наибольшее количество голосов в стартовом раунде. Среди претендентов также значились Чикаго и Токио, которые выбыли из борьбы в первом и втором раундах соответственно.

Олимпиада прошла 5-21 августа 2016 года.

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