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Путин: игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие юношеского спорта в РФ

Спорт
5 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Президент отметил большую работу Российского союза боевых искусств по организации Игр

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящих в Анапе X открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы игры завоевали популярность и авторитет, внесли весомый вклад в развитие детско- юношеского спорта в нашей стране. Участвуя в этих статусных соревнованиях, юные единоборцы приобретают уникальный опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя и побеждать в любых обстоятельствах. И конечно, они приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни", - отметил президент.

Глава государства отметил большую работу Российского союза боевых искусств по организации Игр. "Уверен, что Российский союз боевых искусств и впредь будет уделять приоритетное внимание организации игр, реализации других, не менее масштабных спортивных проектов", - добавил Путин, пожелав участникам соревнований удачи и новых достижений в учебе и спорте.

Десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрывается более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ITW), тхэквондо (WTF), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

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