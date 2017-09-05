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Чемпион мира по версии WBA британец Джошуа проведет бой с болгарином Пулевым 28 октября

Спорт
5 сентября, 13:40 UTC+3 ТАСС

Поединок пройдет в столице Уэльса Кардиффе на стадионе "Миллениум"

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

© EPA/GERRY PENNY

ТАСС, 5 сентября. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и обладатель титула суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британец Энтони Джошуа проведет поединок против болгарина Кубрата Пулева 28 октября. Об Джошуа сообщил в Instagram.

Встреча пройдет в столице Уэльса Кардиффе на стадионе "Миллениум", который вмещает более 74500 зрителей. В июне 2017 года на этом стадионе прошел финал футбольной Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом".

"Я хотел вернуться на ринг с боя против Кличко на "Уэмбли" и теперь все подтверждено и готово. Я буду защищать свои чемпионские пояса 28 октября против боксера по имени Кубрат Пулев. Я взволнован, мне хочется почувствовать атмосферу заполненного стадиона в Кардиффе и подарить болельщикам незабываемый вечер", - сообщил Джошуа.

29 апреля в 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA. С тех пор британец не выходил на ринг. После решения Кличко о завершении карьеры право на проведение поединка с британцем, который не знает поражений на ринге, где он одержал 19 побед (все - нокаутом), получил Пулев.

Болгарский боксер на профессиональном ринге одержал 25 побед (13 нокаутом) и потерпел одно поражение - от Владимира Кличко.

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