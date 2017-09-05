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Спортсмены из 65 регионов России принимают участие в фестивале "Пара-Крым" в Евпатории

Спорт
5 сентября, 15:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС

Организаторами фестиваля, который в третий раз проходит в Крыму, являются Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 65 регионов России принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале людей с инвалидностью "Пара-Крым 2017", который открылся во вторник в крымском курортном городе Евпатории, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

"Участие в таких мероприятиях позволяет людям с инвалидностью поверить в свои силы, выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных результатов и целей", - приводятся в сообщении слова паралимпийского чемпиона, председателя ВОИ и депутата Госдумы РФ Михаила Терентьева.

Отмечается, что в фестивале принимают участие более 470 человек из 65 регионов России, которые будут соревноваться в пяти видах спорта: дартсе, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге и плавании.

Организаторами фестиваля, который уже в третий раз проходит в Крыму, являются Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов. Фестиваль продлится до 9 сентября 2017 года.

Первый Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов состоялся в 2007 году и до 2014 года местом его проведения был Сочи. С 2015 года фестиваль проводится в Крыму. Фестиваль проводится в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий среди инвалидов на 2017 год.

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) создано в 1988 году. Целями ВОИ являются: - защита прав и интересов инвалидов и обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. ВОИ объединяет более 1,6 миллиона человек в 82 регионах Российской Федерации. В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.

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