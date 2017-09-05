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Победители турнира "Кожаный мяч" будут подавать мячи в финале ЧМ-2018

Спорт
5 сентября, 15:48 UTC+3 ТАСС

Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" - самый массовый турнир по детскому и юношескому футболу

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ТАСС, 5 сентября. Псковская команда "Стрела", ставшая победителем турнира "Кожаный мяч" в старшей возрастной группе (14-15 лет), получила право подавать мячи во время финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании Coca-Cola в России, спонсора турнира.

"Следующий год для России особенный: она примет у себя чемпионат мира по футболу, - сказал директор Coca-Cola в России Микаэль Вине. - Мы очень счастливы и горды, что благодаря этому событию мы как официальный партнер Международной федерации футбола (ФИФА) можем подарить победителям возможность поучаствовать в финальном матче чемпионата мира в качестве подающих на поле мячи".

Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" - самый массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданы по инициативе советского вратаря Льва Яшина. В этом году турнир проводится в 53-й раз. Компания Coca-Cola предоставляет участникам турнира возможность стать частью команды подающих мячи на матчах мирового первенства. Отбирать кандидатов будут из команд, представляющих города - организаторы чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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