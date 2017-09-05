Сорокин: ФИФА будет довольна подготовкой Екатеринбурга к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин убежден, что представители Международной федерации футбола (ФИФА) останутся довольны ходом подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира. Об этом он заявил журналистам.

Во вторник Екатеринбург с деловым визитом, связанным с подготовкой города к чемпионату мира, посетила делегация во главе с председателем оргкомитета "Россия-2018" и вице-премьером РФ Виталием Мутко.

"В Екатеринбург мы вернемся довольно скоро большой делегацией в рамках инспекционного визита ФИФА 27 сентября. Мы убеждены, что после этого визита представители ФИФА тоже останутся довольны", - отметил Сорокин.

"Сегодняшний визит действительно был коротким, но мы успели посмотреть несколько объектов - сам стадион, тренировочную площадку "Калининец". В целом оргкомитет может выразить высокую степень удовлетворенности готовностью Екатеринбурга. Есть уверенность, что город находится в завершающей стадии подготовки к чемпионату мира", - добавил Сорокин.

Екатеринбург примет четыре матча турнира.

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