Толоконский: все объекты Универсиады в Красноярске сдадут до конца 2018 года

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Все объекты Всемирной зимней Универсиады - 2019 в Красноярске будут сданы до конца 2018 года, их строительство идет с небольшим опережением графика. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора края Виктора Толоконского.

"Есть полная уверенность, что все объекты, включая несвязанные с программой Универсиады, будут завершены до конца следующего года, а многие - даже раньше. Например, ледовая арена на улице Партизана Железняка будет готова к середине следующего года. Мы входим в зиму с готовностью объектов для чистовых отделочных работ, везде будут возведены тепловые контуры и подано тепло", - цитирует пресс-служба Толоконского. По словам губернатора, на всех площадках подрядчики немного опережают график, даже на тех объектах, где работы начались позже остальных - это касается обоих стадионов и корпуса больницы.

Во вторник Толоконский проинспектировал ход строительных работ на шести объектах Универсиады-2019. Глава региона посетил стройплощадки Дворца спорта им. И. Ярыгина и Центрального стадиона на острове Отдыха, стадиона "Енисей", ледовую арену на ул. Партизана Железняка, многофункциональный центр СФУ и площадку, где идет возведение нового корпуса краевой клинической больницы.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита в Красноярск президент России Владимир Путин заявил, что по 12 из 34 объектов Универсиады идет отставание по срокам строительства. И призвал местные власти не допускать этого. Тогда власти региона объясняли, что сроки строительства сдвинулись из-за проведения государственной экспертизы, и обещали ликвидировать эти отставания.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.