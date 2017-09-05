Фрум выиграл 16-й этап веломногодневки "Вуэльта", Закарин - четвертый

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ТАСС, 5 сентября. Британский велогонщик команды "Скай" Крис Фрум стал победителем гонки с раздельным стартом на 16-м этапе многодневки "Вуэльта Испании".
Фрум преодолел дистанцию 40,2 км между Лос Акросом и Логроньо 47 минут. Второе место занял голландец Вилко Келдерман (Sunweb, отставание 29 секунд). Третьим стал итальянец Винченцо Нибали (Bahrein Merida, +57 сек.).
Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял четвертое место (+59 сек.).
Фрум сохранил лидерство в общем зачете (62 часа 53 минуты 25 секунд). Закарин идет четвертым, отставая от британца на 3 минуты 7 секунд.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.