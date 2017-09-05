Магнитогорский "Металлург" победил "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 5 сентября. Магнитогорский "Металлург" обыграл владивостокский "Адмирал" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Металлурга" шайбы забросили Сергей Мозякни (19-я и 20-я минуты), Ян Коварж (27), Оскар Осала (40). За "Адмирал" шайбы забросили Виктор Александров (22), Павел Махановский (32).

"Металлург" занимает четвертое место в Восточной конференции с 11 очками, "Адмирал" - 14-е с тремя очками.

В следующем матче "Металлург" сыграет 8 сентября в гостях с тольяттинской "Ладой", "Адмирал" 11 сентября примет братиславский "Слован".

В другом матче уфимский "Салават Юлаев" дома уступил астанинскому "Барысу" (3:5), пропустив три шайбы на последней минуте.