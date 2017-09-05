Вратарь ХК "Спартак" Беспалов может сыграть с "Йокеритом"

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь "Спартака" Никита Беспалов избежал серьезной травмы в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА и может сыграть в следующей встрече с "Йокеритом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Беспалов получил повреждение в первом периоде встречи в понедельник. Со второго периода ворота красно-белых защищал Маркус Свенссон. "Спартак" дома проиграл СКА со счетом 0:5.

"Худшие опасения не подтвердились, исследование МРТ показало, что повреждение у Беспалова несерьезное. Будет ли играть он завтра [с "Йокеритом"], решит тренерский штаб", - сообщили в пресс-службе.

Матч "Спартак" - "Йокерит" пройдет 6 сентября в Москве, начало - 19:30 мск.