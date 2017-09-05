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Испанский теннисист Карреньо Буста вышел в полуфинал US Open

Спорт
5 сентября, 21:44 UTC+3 ТАСС

В 1/4 финала он победил аргентинца Диего Шварцмана

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Пабло Карреньо Буста

Пабло Карреньо Буста

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 5 сентября. Испанец Пабло Карреньо Буста победил аргентинца Диего Шварцмана в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2 в пользу испанца матч продолжался два часа.

Буста, занимающий 19-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в полуфинале встретится с победителем матча между американцем Сэмом Куэрри и южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.

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