ЦСКА разгромил "Югру" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 5 сентября. Московский ЦСКА обыграл ханты- мансийскую "Югру" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе ЦСКА отличились Константин Окулов (7-я минута), Антон Бурдасов (12), Михаил Григоренко (15), Александр Попов (25), Кирилл Петров (36).
ЦСКА занимает первое место в Западной конференции с 16 очками, "Югра" идет 12-й в Восточной конференции с восемью баллами.
В следующем матче ЦСКА примет московское "Динамо", "Югра" - казанский "Ак Барс". Обе встречи пройдут 8 сентября.
В другом матче "Сочи" победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:3.