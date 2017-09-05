Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть ЧМ-2018

Спорт
5 сентября, 22:26 UTC+3 ТАСС

Австралийцы сыграют с командой Сирии в стыковых матчах, а победитель этой пары сыграет с четвертой командой из зоны КОНКАКАФ за право выступить на ЧМ-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной Саудовской Аравии

Футболисты сборной Саудовской Аравии

© AP Photo

ТАСС, 5 сентября. Сборная Саудовской Аравии по футболу победила команду Японии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира и вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Фахад Аль-Муваллад отличился на 63-й минуте.

Сборная Японии заняла первое место в группе с 20 очками и еще ранее обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года. Второе место заняла команда Саудовской Аравии (19), которая также вышла на мировое первенство напрямую. Сборная Австралии заняла третье место и сыграет с командой Сирии в стыковых матчах. Победитель этой пары сыграет с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна - организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами
2
Госдолг Украины превысил $76 млрд
3
CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании
4
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
7
Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама