Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть ЧМ-2018

ТАСС, 5 сентября. Сборная Саудовской Аравии по футболу победила команду Японии со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира и вышла в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

Фахад Аль-Муваллад отличился на 63-й минуте.

Сборная Японии заняла первое место в группе с 20 очками и еще ранее обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2018 года. Второе место заняла команда Саудовской Аравии (19), которая также вышла на мировое первенство напрямую. Сборная Австралии заняла третье место и сыграет с командой Сирии в стыковых матчах. Победитель этой пары сыграет с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) за право выступить в финальной части ЧМ-2018.

Ранее на турнир квалифицировались сборные России (как страна - организатор турнира), Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии и Южной Кореи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Саудовская Аравия 1-0 Япония

Все! Саудовская Аравия занимает 2-е место в группе и становится 8-м участником #ЧМ2018! Наши поздравления! pic.twitter.com/RnmqDvXmKm — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 5 сентября 2017 г.