Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростовчане выиграли медальный зачет во вьет-во-дао на Всероссийских играх боевых искусств

Спорт
5 сентября, 23:14 UTC+3 ТАСС

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 сентября. Сборная Ростовской области стала победителем медального зачета соревнований по вьет-во-дао на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Ростовские спортсмены завоевали 24 золотые, 23 серебряные и 35 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Краснодарского края (7-8-15). Третьей стала сборная Республики Башкортостан (1-1-2).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ITF), тхэквондо (WTF), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент уверен в законности своих действий в отношении России
2
Госдолг Украины превысил $76 млрд
3
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
4
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
5
Клинцевич назвал намерения переименовать военную операцию в Донбассе пустой игрой слов
6
Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видео об Олеге Тинькове
7
CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама