Ростовчане выиграли медальный зачет во вьет-во-дао на Всероссийских играх боевых искусств

ТАСС, 5 сентября. Сборная Ростовской области стала победителем медального зачета соревнований по вьет-во-дао на Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Ростовские спортсмены завоевали 24 золотые, 23 серебряные и 35 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Краснодарского края (7-8-15). Третьей стала сборная Республики Башкортостан (1-1-2).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ITF), тхэквондо (WTF), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.