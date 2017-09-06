Южноафриканец Андерсон впервые в карьере вышел в полуфинал US Open

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ТАСС, 6 сентября. Южноафриканец Кевин Андерсон победил американца Сэма Куэрри в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн).
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (11:9), 6:3, 7:6 (9:7) в пользу южноафриканца. Матч продолжался 3 часа 32 минуты.
31-летний Андерсон занимает 32-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, 29-летний Куэрри - 21-е место. Андерсон впервые вышел в полуфинал турнира большого шлема. Ранее лучшим результатом южноафриканца был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2015 году.
В полуфинале Андерсон встретится с испанцем Пабло Карреньо Буста.
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября.