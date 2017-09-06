Морозов: совет директоров КХЛ и ФХР скоро утвердят регламент нынешнего чемпионата МХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2017/18 в скором времени пройдет утверждение в совете директоров Континентальной хоккейной лиги и в Федерации хоккея России (ФХР). Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

"Пока мы играем по старому календарю. Новый же находится на согласовании и должен пройти утверждение в совете директоров КХЛ и Федерации хоккея России, - сказал Морозов. - Больших различий в новом регламенте по сравнению с прошлогодним не будет, но кое-что поменялось. Когда его совет директоров утвердит, тогда и сможем подробнее про него рассказать".

Чемпионат МХЛ стартовал 2 сентября матчем между обладателями Кубка Харламова 2017 и 2016 годов "Красной Армией" и "Локо".