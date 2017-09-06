Памятник жертвам теракта на Олимпиаде-1972 открыт в Мюнхене

ТАСС, 6 сентября. Президенты Израиля и Германии Реувен Ривлин и Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приняли участие в церемонии открытия памятника погибшим в результате теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Открытие памятника приурочено к 45-й годовщине теракта. Мемориальный комплекс окружен липами, в его центре установлена колонна с именами всех жертв трагедии.

5 сентября 1972 года во время XX летних Олимпийских игр боевики палестинской террористической организации "Черный сентябрь" проникли в олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля. Террористы потребовали освободить 234 палестинских заключенных, находившихся в израильских тюрьмах. Власти ФРГ заявили о готовности предоставить боевикам самолет для вылета в Каир, и планировали обезвредить их в аэропорту. Однако проведенная полицией в ночь на 6 сентября спецоперация оказалась неудачной, все заложники погибли, пятеро террористов были убиты, трое арестованы.