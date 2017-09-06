Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"

ТАСС, 6 сентября. Двукратный чемпион мира Александр Семин будет выступать за красноярский клуб "Сокол" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее 33-летний Семин, являющийся воспитанником "Сокола", подписал с клубом просмотровый контракт для участия в товарищеском матче против ангарского "Ермака".

Семин в прошедшем сезоне выступал за магнитогорский "Металлург", забросив 16 шайб и отдав 16 результативных передач в 76 матчах. Нападающий выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", "Каролина" и "Монреаль".