Двукратный олимпийский чемпион Саитов стал кандидатом в Сахалинскую областную думу

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов стал кандидатом на выборах в Сахалинскую областную думу. Об этом он сообщил ТАСС.

"Согласовал данное выдвижение с руководством области и решил идти вперед. Для развития области, бокса и себя", - сказал Саитов.

Саитов является олимпийским чемпионом 1996 и 2000 годов, а также обладателем бронзовой медали Игр-2004. На Играх в Сиднее спортсмен стал обладателем Кубка Баркера, который вручается самому техничному боксеру олимпийского турнира.

С 2005 по 2009 год Саитов занимал должность руководителя департамента физической культуры и спорта Самарской области. С февраля 2013 года по февраль 2015 года он был министром спорта Сахалинской области.

В настоящий момент Саитов входит в тренерский совет и совет чемпионов Федерации бокса России.