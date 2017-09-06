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Двукратный олимпийский чемпион Саитов стал кандидатом в Сахалинскую областную думу

Спорт
6 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

С 2005 по 2009 год Саитов занимал должность руководителя департамента физической культуры и спорта Самарской области

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Олег Саитов

Олег Саитов

© ТАСС/Алексей Смирнов, архив

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов стал кандидатом на выборах в Сахалинскую областную думу. Об этом он сообщил ТАСС.

"Согласовал данное выдвижение с руководством области и решил идти вперед. Для развития области, бокса и себя", - сказал Саитов.

Саитов является олимпийским чемпионом 1996 и 2000 годов, а также обладателем бронзовой медали Игр-2004. На Играх в Сиднее спортсмен стал обладателем Кубка Баркера, который вручается самому техничному боксеру олимпийского турнира.

С 2005 по 2009 год Саитов занимал должность руководителя департамента физической культуры и спорта Самарской области. С февраля 2013 года по февраль 2015 года он был министром спорта Сахалинской области.

В настоящий момент Саитов входит в тренерский совет и совет чемпионов Федерации бокса России.

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