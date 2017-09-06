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Матч 10-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 18 сентября

Спорт
6 сентября, 15:53 UTC+3 ТАСС

Изначально встреча должна была пройти 17 сентября на стадионе "Санкт-Петербург"

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ТАСС, 6 сентября. Матч десятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт- петербургским "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

Изначально встреча должна была пройти 17 сентября на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.

"В связи с обращением "Зенита" и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение: матч десятого тура между командами "Зенит" и "Уфа" состоится 18 сентября 2017 года в 19:30 мск", - говорится в заявлении РФПЛ.

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