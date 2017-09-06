Матч 10-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 18 сентября

Песков считает угрозы погромов в кинотеатрах из-за "Матильды" уродливыми проявлениямиКультура 6 сентября, 16:49
Концерты Робби Уильямса в России могут перенестиКультура 6 сентября, 16:47
МИД опубликовал видео действий американских силовиков в генконсульстве РФПолитика 6 сентября, 16:46
Российские лыжники коллегиально примут решение о выступлении в отборе к Паралимпиаде-2018Спорт 6 сентября, 16:44
Депутат Госдумы Свищев назвал безобразием решение МПК продлить отстранение ПКРСпорт 6 сентября, 16:40
МПК: пять из семи критериев по восстановлению ПКР может выполнить в ближайшее времяСпорт 6 сентября, 16:25
Оргкомитет "Пхенчхан-2018" намерен добиться участия российских паралимпийцев в ИграхСпорт 6 сентября, 16:17
Россия на сессии "Валдая" назвала три ключевых принципа для успешного сотрудничества в АТРЭкономика и бизнес 6 сентября, 16:14
Колобков: Минспорт ожидал продления отстранения Паралимпийского комитета РоссииСпорт 6 сентября, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 6 сентября. Матч десятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт- петербургским "Зенитом" и "Уфой" перенесен на 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
Изначально встреча должна была пройти 17 сентября на стадионе "Санкт-Петербург" в 19:00 мск.
"В связи с обращением "Зенита" и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России по футболу сезона-2017/18 в расписание матчей внесено изменение: матч десятого тура между командами "Зенит" и "Уфа" состоится 18 сентября 2017 года в 19:30 мск", - говорится в заявлении РФПЛ.