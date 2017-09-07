Bellator раздаст пять тысяч фигурок Емельяненко перед боем Хендерсон - Фрейре

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организация Bellator заготовит пять тысяч фигурок российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко и раздаст их болельщикам перед боем Дэна Хендерсона и Патрисиу Фрейре. Об этом говорится в пресс-релизе организации, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Бой состоится 23 сентября в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 183. Фигурки будут раздаваться по одной на персону и только владельцам билетов. Кроме того, как сообщают организаторы, перед боем состоится встреча Емельяненко с болельщиками.

Ранее стало известно, что 40-летний Емельяненко начал переговоры с Bellator о следующем поединке. Емельяненко в своем последнем бою проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.