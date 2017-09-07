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"Манчестер Сити" намерен подать в суд на президента Испанской лиги, пожаловавшегося в УЕФА

Спорт
7 сентября, 10:46 UTC+3 ТАСС

Ранее Хавьер Тебас обратился в УЕФА с просьбой начать расследование в отношении "Манчестер Сити" и французского ПСЖ на предмет соответствия команд правилам финансового fair play

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ТАСС, 7 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" рассматривает возможность подачи иска в суд к президенту Испанской футбольной лиги Хавьеру Тебасу из-за его слов о том, что клуб из Манчестера использует "финансовый допинг". Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее Тебас обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой начать расследование в отношении "Манчестер Сити" и французского "Пари Сен-Жермен" на предмет соответствия команд правилам финансового fair play. Тебас заявил, что "Манчестер Сити", принадлежащий члену правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби (ОАЭ), использует "финансовый допинг", так как клуб получает огромные денежные вливания извне, а не зарабатывает сам эти деньги.

"Заявления господина Тебаса демонстрируют его плохую информированность, а местами представляют собой полную выдумку. ФК "Манчестер Сити" и The City Football Group ищут квалифицированного юрисконсульта и будет действовать в дальнейшем в соответствии с его советами", - сказано в заявлении клуба.

The City Football Group является родительской компанией "Манчестер Сити", которая ставит своей целью владеть спортивными клубам на каждом континенте. Помимо английского футбольного клуба компании принадлежат 80% американского "Нью-Йорк Сити", австралийский "Мельбурн Сити" (100%), уругвайский "Атлетико Торке" (100) и японский "Йокогама Ф Маринос" (20%). В конце августа холдинг приобрел 44,3% акций испанской "Жироны", которая в текущем сезоне проводит свой дебютный сезон в высшем дивизионе чемпионата страны.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

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