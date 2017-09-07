Британский боксер Дэвид Хэй планирует провести четыре поединка перед завершением карьеры

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ТАСС, 7 сентября. Бывший чемпион мира по боксу британский тяжеловес Дэвид Хэй планирует завершить карьеру после проведения еще четырех поединков. Слова спортсмена приводит портал Boxingscene.
Ранее 36-летний боксер сообщил ТАСС, что планирует провести бой с чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) соотечественником Энтони Джошуа в 2018 году.
"Я работаю над своим возвращением и рассчитываю провести бой до конца года, - сказал Хэй. - Я планирую провести еще максимум четыре боя до того, как завершу карьеру".
Хэй объявил о возобновлении карьеры в 2016 году после почти четырехлетнего перерыва. За это время он одержал две победы и потерпел одно поражение - от британца Тони Белью, бой с которым Хэй не смог завершить из-за травмы ноги.
Российским болельщикам британец известен по бою с Николаем Валуевым 7 ноября 2009 года, который завершился победой Хэя по очкам. Всего в активе британского боксера 28 побед (26 - нокаутом) и три поражения.