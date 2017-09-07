Минское "Динамо" обменяло канадского хоккеиста Клинкхаммера в "Ак Барс"

ТАСС, 7 сентября. Хоккейный клуб "Динамо" из Минска обменял канадского нападающего Роба Клинкхаммера в казанский "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба минской команды.

Взамен "Динамо" получило канадского защитника Стефана Эллиотта и денежную компенсацию, размер которой не уточняется. Элиотт ранее выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Колорадо", "Аризону" и "Нэшвилл". В 2016 году он подписал контракт с "Ак Барсом". В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел одну игру в составе казанцев.

Клинкхаммер перешел в "Динамо" летом 2016 года. Канадец дебютировал в НХЛ в 2010 году в составе команды "Чикаго", также он играл за "Оттаву", "Финикс", "Питтсбург" и "Эдмонтон". Всего в НХЛ он провел 193 матча и набрал 43 (22 шайбы + 21 передача) очка. В текущем сезоне КХЛ нападающий принял участие в семи играх, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.