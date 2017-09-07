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Баскетболист Заза Пачулия завершил карьеру в сборной Грузии

Спорт
7 сентября, 14:28 UTC+3 ТАСС

Свое решение спортсмен озвучил после того, как сборная Грузии не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы

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Заза Пачулия

Заза Пачулия

© EPA-EFE/JIM HOLLANDER

ТАСС, 7 сентября. Капитан сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия завершил спортивную карьеру в национальной команде. Об этом 33-летний центровой написал на своей странице в Facebook.

"Прощайте моя сборная и болельщики, настало время капитану уйти! Эти золотые годы я никогда не забуду. Спасибо!", - сказано в его заявлении.

Свое решение Пачулия озвучил после того, как сборная Грузии не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы.

"Я очень желал другого завершения, не жалел сил и стремился к победе, но, к сожалению, травма не позволила мне сделать больше. На протяжении 17 лет было много успехов и разочарований, постоянная надежда на лучшее, но это то, что у нас получилось. Остальное, надеюсь, продолжат будущие поколения", - отметил баскетболист.

Пачулия являлся капитаном баскетбольной сборной Грузии почти 17 лет. В составе сборной он принял участие в четырех чемпионатах Европы - 2011, 2013, 2015 и 2017 годов. Наивысшим достижение команды на европейском первенстве стал выход в 1/8 финала на турнире в 2015 году.

Пачулия выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2003 года. Он играл за "Орландо", "Милуоки", "Атланту" и "Даллас". В прошлом сезоне центровой стал чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт".

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