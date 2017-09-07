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Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться на три недели раньше

Спорт
7 сентября, 16:43 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов

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ТАСС, 7 сентября. Со следующего года летнее трансферное окно в чемпионате Англии по футболу будет закрываться в четверг, перед стартом первого матча сезона. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на заявление Английской премьер-лиги.

"Клубы Английской премьер-лиги в четверг пришли к согласию по поводу внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это относится только к клубам высшего английского дивизиона и не касается других лиг и турниров", - сказано в заявлении.

Таким образом, в 2018 году летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа.

Отмечается, что изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов. Как, например, сейчас английские клубы могут отпустить игрока в чемпионат, где до сих пор открыто трансферное окно (Профессиональная футбольная лига в США или в чемпионат Китая).

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