Летнее трансферное окно в чемпионате Англии будет закрываться на три недели раньше

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ТАСС, 7 сентября. Со следующего года летнее трансферное окно в чемпионате Англии по футболу будет закрываться в четверг, перед стартом первого матча сезона. Об этом сообщает телеканал Sky Sports со ссылкой на заявление Английской премьер-лиги.
STATEMENT: Here's the Premier League announcement on summer transfer windows. More on #SSN pic.twitter.com/FNV7QoZBkL— Bryan Swanson (@skysports_bryan) September 7, 2017
"Клубы Английской премьер-лиги в четверг пришли к согласию по поводу внесения поправок в правила. Летнее трансферное окно теперь будет закрываться каждый год в четверг перед стартом сезона. Это относится только к клубам высшего английского дивизиона и не касается других лиг и турниров", - сказано в заявлении.
Таким образом, в 2018 году летнее трансферное окно в Англии закроется 9 августа. Обычно окно закрывалось 31 августа.
Отмечается, что изменения в правилах не позволят командам покупать игроков после закрытия окна, но никак не будут мешать им продавать футболистов. Как, например, сейчас английские клубы могут отпустить игрока в чемпионат, где до сих пор открыто трансферное окно (Профессиональная футбольная лига в США или в чемпионат Китая).