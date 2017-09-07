Боксеры-профессионалы могут выступить в составе сборной России на ЧМ-2019

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Боксеры-профессионалы могут принять участие в чемпионате мира 2019 года в Сочи в составе сборной России. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.

"Конечно, у нас есть проблемы в некоторых весах, мы будем их решать. Могут подключиться и профессионалы, в том числе Раджаб Бутаев и Михаил Алоян. В случае необходимости они могут выступить на чемпионате мира в Сочи", - сказал тренер.

Кравцов возглавил команду в июле нынешнего года, сменив Олега Меньшикова. Под его руководством сборная России завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на чемпионате мира в Гамбурге.

Международная ассоциация бокса разрешила профессионалам выступать в соревнованиях любителей накануне Олимпийских игр 2016 года.