Иранец Рахман и кубинка Дюранд признаны лучшими паралимпийцами по итогам Игр-2016

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Иранец Сиаманд Рахман и Омара Дюранд из Кубы признаны лучшими паралимпийцами на основе результатов, которые были показаны спортсменами на Играх 2016 года в Рио- де-Жанейро. Церемония награждения состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК).

Пауэрлифтер Рахман на Паралимпиаде 2016 года в Рио-де- Жанейро одержал победу с мировым рекордом, отжав от груди 310 кг. Дюранд в Бразилии завоевала две золотые медали в беге на дистанциях 100 (с мировым рекордом) и 200 метров, став четырехкратной паралимпийской чемпионкой.

Лучшей командой года признана женская сборная Турции по голболу, которая в финале Паралимпиады одержала победу над китайскими спортсменками.

Российские спортсмены Игры-2016 пропустили из-за отстранения Паралимпийского комитета России.