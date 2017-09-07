Иранец Рахман и кубинка Дюранд признаны лучшими паралимпийцами по итогам Игр-2016

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Иранец Сиаманд Рахман и Омара Дюранд из Кубы признаны лучшими паралимпийцами на основе результатов, которые были показаны спортсменами на Играх 2016 года в Рио- де-Жанейро. Церемония награждения состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК).
Пауэрлифтер Рахман на Паралимпиаде 2016 года в Рио-де- Жанейро одержал победу с мировым рекордом, отжав от груди 310 кг. Дюранд в Бразилии завоевала две золотые медали в беге на дистанциях 100 (с мировым рекордом) и 200 метров, став четырехкратной паралимпийской чемпионкой.
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