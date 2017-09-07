Теннисисты Ройер и Текэу вышли в финал US Open в парном разряде

ТАСС, 7 сентября. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Ройер и Текэу, "посеянные" на соревнованиях под 12-м номером, победили Континена и Пирса (1) в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

В другом полуфинале встретятся американцы Боб и Майк Брайаны (5) и испанцы Фелисьяно и Марк Лопесы (11), которые проведут матч позднее в четверг.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году парный турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.