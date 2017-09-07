Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теннисисты Ройер и Текэу вышли в финал US Open в парном разряде

Спорт
7 сентября, 21:49 UTC+3 ТАСС

Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. Голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу победили финна Хенри Континена и австралийца Джона Пирса в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Ройер и Текэу, "посеянные" на соревнованиях под 12-м номером, победили Континена и Пирса (1) в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

В другом полуфинале встретятся американцы Боб и Майк Брайаны (5) и испанцы Фелисьяно и Марк Лопесы (11), которые проведут матч позднее в четверг.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году парный турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
2
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
3
Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД
4
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей
5
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет
6
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
7
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама