Клуб НХЛ "Эдмонтон" подписал контракт с защитником Саморуковым

ТАСС, 7 сентября. Российский защитник Дмитрий Саморуков стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 18-летнего игрока с канадским клубом рассчитан на три сезона. Он был выбран "Эдмонтоном" в третьем раунде драфта НХЛ-2017 под общим 84-м номером.

Саморуков в составе юношеской сборной России (игроки до 18 лет) завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2017 года.

В прошлом сезоне защитник выступал в Хоккейной лиге Онтарио за "Гелф Сторм" и набрал в 67 матчах 20 (4+16) очков.