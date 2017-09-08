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Российские гребцы готовятся к чемпионату мира в Бронницах, Валдае и Липецке

Спорт
8 сентября, 8:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Мировое первенство пройдет в США с 24 сентября по 4 октября

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МОСКВА, 8 сентября, /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Сборная России по академической гребле перед чемпионатом мира в американской Сарасоте (штат Флорида) поделена на три группы и тренируется на базах в Бронницах, Валдае и Липецке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Николай Спинев.

Чемпионат мира пройдет с 24 сентября по 4 октября.

"Нам удается создать максимальное качество условий подготовки, понимаем, что уровень тренировочных баз должен соответствовать уровню сборной команды. Была задача сохранить ценный опыт позапрошлых лет, чтобы условия не ухудшались. На сегодняшний день приходиться вносить разделения по сборам. В Бронницах тренируются группы молодежного и взрослого женского весла, на базе в Валдае - группы мужского распашного и парного весла, легковесы - в Липецке", - рассказал Спинев.

"Если собрать всю сборную в одном месте, то очень тяжело расставлять приоритеты, учитывая разнообразие групп. Может быть, общий план с едиными тестовыми мероприятиями, но когда очередь доходит до срезов результатов, тут нужно разграничивать. Расстановка выходных дней для экипажей, ключевые тренировки требуют ограниченного присутствия на воде. Мы пока не имеем такой базы, которая бы могла обхватить весь объем для специализированной подготовки нашей сборной", - добавил тренер.

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