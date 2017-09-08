Глава ХК "Сибирь" официально попросил работодателей пораньше отпустить болельщиков на матч

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НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Сибирь" подготовил официальное обращение к работодателям новосибирских болельщиков, в котором генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский объяснил необходимость переноса времени матча с "Витязем" и попросил их пораньше отпустить сотрудников с работы. Бланк обращения доступен для скачивания на официальных страницах клуба в соцсетях.
"В связи с особенностью транспортных законов третьей по территории страны мира (Китайская народная республика - прим. ТАСС), куда после игры с нашей командой отправляется "Витязь", мы были вынуждены перенести начало мероприятия на 18:00. В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами убедительно просим вас отпустить с работы одного из главных участников/участниц этого действа на 1,5 часа раньше обычного", - говорится в обращении, подписанном Фастовским.
Болельщикам предлагается распечатать бланк обращения и заверить его официальной печатью "Сибири". Матч "Сибирь" - "Витязь" состоится 13 сентября, начало - в 18:00 (14:00 мск).
ЛДС "Сибирь", в котором проходят матчи команды, вмещает почти 7,5 тыс. зрителей. Обычно игры в будний день начинаются в 19:30, и у болельщиков не возникает сложностей с их посещением.