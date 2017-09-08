ФИФА открыла дело против англичанина Алли, показавшего неприличный жест в игре отбора ЧМ

ТАСС, 8 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении полузащитника сборной Англии Деле Алли из-за того, что игрок показал средний палец в матче отбора чемпионата мира 2018 года против команды Словакии. Об этом сообщает Би-би-си.

В понедельник англичане победили словаков в домашнем матче со счетом 2:1. В концовке игры Алли был сбит около штрафной соперника, но судья не зафиксировал нарушения правил. После этого полузащитник показал средний палец. Позднее Алли заявил, что это была шутка, адресованная его "хорошему другу" и партнеру по сборной Кайлу Уокеру.

Отмечается, что дело Алли будет рассмотрено в лучшем случае в конце сентября. Футбольная ассоциация Англии рассчитывает доказать то, что неприличный жест футболиста не был адресован судье. Но даже в таком случае ФИФА может оштрафовать Алли и дать ему небольшую дисквалификацию за "действия, противоречащие духу игры в футбол".