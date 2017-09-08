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Роман Ротенберг: ХК СКА не стал менять размер площадки в Ледовом дворце из-за Олимпиады

Спорт
8 сентября, 14:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В декабре сообщалось о том, что СКА мог в сезоне-2017/18 сократить размер ледовой площадки с европейского (60х30 метров) на "финский" (60х28)

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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб СКА не стал менять размер площадки в Ледовом дворце на "финский" из-за олимпийского сезона. Об этом ТАСС рассказал вице-президент СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В декабре сообщалось о том, что СКА мог в сезоне-2017/18 сократить размер ледовой площадки с европейского (60х30 метров) на "финский" (60х28). Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в большинстве своем выступают на площадках европейских размеров, на которых проводятся, в частности, матчи чемпионата мира. На площадках "канадского" размера (60х26) домашние матчи в лиге проводят тольяттинская "Лада" и владивостокский "Адмирал". Хабаровский "Амур" в конце августа объявил, что также будет дома играть на площадке "канадского" размера.

"Вопрос о размере площадок действительно рассматривался. На данный момент в Ледовом дворце остается площадка стандарта "30х60", так как текущий сезон - олимпийский. К слову, в новом спортивном комплексе "Хоккейный город", который с этого сезона является базой для ХК СКА, одна из ледовых арен - уменьшенного стандарта "28х58", - сказал Ротенберг. - Так что у команд клубной системы есть возможность проводить занятия на разных площадках в зависимости от необходимости".

СКА возглавляет общую таблицу регулярного чемпионата КХЛ.

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