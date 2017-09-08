Федерация бокса России введет сертификацию тренеров с 1 октября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация бокса России с 1 октября 2017 года введет сертификацию тренеров. Об этом на тренерском совете сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Мы вводим сертификацию тренеров с 1 октября. Также ежегодно специалисты должны будут повышать квалификацию в центре AIBA на базе "Озеро Круглое", - сказал Кремлев.

Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира - 2017 в Гамбурге, завоевав одну серебряную и одну бронзовую медали.