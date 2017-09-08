Крэйвен заявил, что с радостью покидает пост главы Международного паралимпийского комитета

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Британец Филип Крэйвен с радостью покидает пост президента Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом он заявил, выступая с прощальной речью на генеральной ассамблее организации, которая прошла в Абу-Даби (ОАЭ).
В пятницу новым президентом МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс. Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
"Я должен вам сказать, что счастлив, что ухожу. Мне уже 67 лет, и энергии во мне уже не так много, как в 51. Тогда я еще был способен играть в баскетбол на колясках, причем на достаточно хорошем уровне. Но сейчас я уже не ощущаю в себе той энергии, что была раньше. Теперь пришло время молодых людей, которые меня окружают", - сказал Крэйвен.
"Но эти 16 лет были фантастическим временем. Я обсуждал свое будущее и то, чем я могу быть полезен паралимпийскому движению, но это будет зависеть и от нового президента. Посмотрим. Но не переживайте, я не отправлюсь куда-нибудь на Карибы доживать свои последние дни", - добавил он.