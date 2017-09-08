Сборная России по боксу может провести матч и сбор с американцами в 2018 году

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по боксу весной 2018 года планирует провести совместный сбор и матчевую встречу с национальной командой США. Об этом на тренерском совете Федерации бокса России заявил главный тренер команды Эдуард Кравцов.
"Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы к нам на сбор приехала сборная США. В случае, если мы договоримся, то проведем матчевую встречу", - сказал Кравцов.
Сборная России под руководством Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на прошедшем чемпионате мира в немецком Гамбурге. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал этот результат провальным. При этом Кремлев заявил, что Кравцов продолжит работать на своем посту.