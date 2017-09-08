Матлаков победил Андрейкина на тай-брейке и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

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ТАСС, 8 сентября. Россиянин Максим Матлаков на тай- брейке одержал победу над соотечественником Дмитрием Андрейкиным и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Также на тай-брейке победу одержали россияне Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и Евгений Наер.
Ранее из россиян в следующий раунд пробились Владимир Федосеев, Владимир Крамник и Даниил Дубов, выбивший из турнира Сергея Карякина.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира начнется 9 сентября.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.