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Матлаков победил Андрейкина на тай-брейке и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

Спорт
8 сентября, 20:15 UTC+3 ТАСС

Также в следующую стадию пробились Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Евгений Наер, Владимир Федосеев, Владимир Крамник и Даниил Дубов

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ТАСС, 8 сентября. Россиянин Максим Матлаков на тай- брейке одержал победу над соотечественником Дмитрием Андрейкиным и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Также на тай-брейке победу одержали россияне Петр Свидлер, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий и Евгений Наер.

Ранее из россиян в следующий раунд пробились Владимир Федосеев, Владимир Крамник и Даниил Дубов, выбивший из турнира Сергея Карякина.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира начнется 9 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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