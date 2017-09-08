Американка Виззи отметила потрясающую атмосферу на ЧМ по стендовой стрельбе в Дмитрове

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ДМИТРОВ /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. На проходящем чемпионате мира по стендовой стрельбе в подмосковном Дмитрове царит потрясающая атмосфера. Такое мнение журналистам высказала американская участница соревнований Дания Джо Виззи.
В пятницу Виззи победила в ските. Россиянка Альбина Шакирова завоевала серебряную медаль, третьей стала киприотка Андри Элефтериу.
"После своего последнего попадания я не сдержала эмоции и начала плакать прямо на стенде. Сначала я очень нервничала, но когда увидела, что осталась в тройке, почувствовала облегчение, а уже следующей моей мыслью было то, что я хочу золота. Публика однозначно украсила этот финал свой энергетикой. На этом турнире царит потрясающая атмосфера", - сказала Виззи.
Чемпионат мира завершится 11 сентября.